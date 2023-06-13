В ДНР заявили о готовности к проведению выборов в единый день голосования

По слова депутата Народного совета (парламента) республики Елены Шишкиной, в ДНР уже принято все необходимое законодательство и нормативные акты, которые регулируют проведение выборов 10 сентября

ДОНЕЦК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики готовы к проведению выборов в единый день голосования 10 сентября, сообщила ТАСС депутат Народного совета (парламента) республики и член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина.

"В целом к проведению выборной кампании мы готовы - все необходимые условия уже созданы. У нас сформированы территориальные избирательные комиссии, завершается формирование участковых комиссий, подобраны помещения под избирательные участки и специальные помещения для работы системы ГАС "Выборы", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что регион уже имеет опыт проведения референдумов и праймериз, потому организация выборов будет на высоком уровне, в ДНР ждут объявления о начале предвыборной кампании.

"Идет подготовка общественных наблюдателей, принятие необходимых нормативно-правовых актов в регионе, без которых невозможно проведение выборов. ЦИК формирует избирательные участки. Это очень тяжелая работа, поскольку регулярно к нам присоединяются граждане из освобожденных территорий, которые тоже должны реализовать свое право на голосование. Гражданам ДНР на данный момент интенсивно производится выдача российский паспортов, в том числе жителям освобожденных территорий", - отметила Шишкина.

По ее словам, в ДНР уже принято все необходимое законодательство и нормативные акты, которые регулируют проведение выборов в единый день голосования 10 сентября, в частности выборы депутатов Народного совета ДНР. "В настоящее время в профильном комитете Народного совета Донецкой Народной Республики проводится работа над разработкой концепции законопроекта, определяющего порядок избрания главы Донецкой Народной Республики на территории республики", - добавила депутат.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР, в частности, изберут 90 депутатов парламента и 435 депутатов в 20 муниципальных округах.