Голосование на выборах губернатора Новосибирской области будет трехдневным

Это удобно для избирателей, сообщила председатель областного избиркома Ольга Благо

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области назначила трехдневное голосование, с 8 по 10 сентября, по выборам губернатора, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС председатель областного избиркома Ольга Благо.

"Мы сегодня на заседании избирательной комиссии Новосибирской области приняли решение, что мы будем голосовать в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Основные аргументы, которыми мы руководствовались, - это удобно для избирателей", - сказала она.

Она уточнила, что выдвижение кандидатов в губернаторы продлится с 14 по 28 июня. Для всех кандидатов предусмотрен сбор подписей от депутатов и глав, избираемых на муниципальных выборах. Документы на регистрацию избирком будет принимать с 16 по 28 июля. Кроме выборов губернатора в области состоится еще 20 кампаний по выборам в представительные органы власти, где будут избираться 40 депутатов. Количество участков в регионе для голосования сократилось с около 2 тыс. до 1,8 тыс. По словам Благо, это связано с изменением федерального законодательства и укрупнением участков. Также в регионе на выборах предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. При этом заксобрание не поддержало предложение депутата от КПРФ Романа Яковлева об обращении в областной избирком для проведения голосования в один день вместо трех.

Действующий губернатор Андрей Травников занял пост в 2018 году. Во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи 16 мая он сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на грядущих в сентябре выборах. Путин пожелал ему удачи.