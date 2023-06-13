Праймериз по довыборам в Госдуму в Липецкой области выиграл Дмитрий Аверов

Спикер областного совета депутатов будет кандидатом партии по 114-му избирательному округу

ТАСС, 13 июня. Победителем предварительного голосования "Единой России" для определения кандидата на участие в довыборах в Госдуму по 114-му избирательному округу в Липецкой области стал спикер областного совета депутатов Дмитрий Аверов. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"По результатам голосования, спикер облсовета Дмитрий Аверов станет кандидатом от "Единой России" на довыборах в Государственную думу по 114-му избирательному округу", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте облсовета, в региональном отделении "Единой России" подвели итоги рейтингового голосования для определения кандидата на участие в грядущих довыборах в Госдуму. "В праймериз приняли участие 20 497 человек. По итогам рейтингового голосования голоса распределились следующим образом: Дмитрий Аверов получил 15 705 голосов, или 74%, Владимир Хабибулин - 1 695, Николай Голосов - 1 633, Маргарита Жирова - 1 200, Леонид Гусев - 980", - говорится в сообщении.

По данным сайта регионального парламента, предварительное голосование прошло по четвертой модели, по которой выборщики формируются из числа обратившихся в оргкомитет, все желающие могли зарегистрироваться и заявить о своем намерении отдать голос за одного из кандидатов.

Дмитрий Львович Аверов родился 3 июня 1974 года в Воронеже, окончил Воронежский государственный технический университет по специальности "Технология машиностроения", с октября 2018 года по июнь 2021 года он работал на должности замглавы администрации Липецкой области, курировал вопросы экономики, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. В сентябре 2021 года был избран депутатом Липецкого областного Совета депутатов по спискам "Единой России", на первой сессии VII созыва парламентарии большинством голосов поддержали его кандидатуру на пост председателя Липецкого областного Совета депутатов. Возглавляет фракцию "Единой России".

Ранее власти Липецкой области сообщили, что 23 апреля на 78-м году жизни умер депутат Госдумы Николай Борцов, который ранее был избран по округу 114 (Липецкий - Липецкая область). Довыборы по одномандатному округу 114 состоятся в сентябре 2023 года.