Во встрече принимают участие журналисты с телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", а также блогеры и авторы Telegram-каналов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ней принимают участие журналисты с телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", блогеры и авторы Telegram-каналов. Материалы встречи будут предоставлены позже", - уточнил Песков.

В частности, журналисты общались с Путиным в кабинете, сидя по обе стороны длинного стола. В беседе приняли участие военкоры Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и другие.

В предыдущий раз Путин коротко пообщался с военкорами в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент может еще раз встретиться с корреспондентами, освещающими ход специальной военной операции (СВО), тем более что они договаривались об этом на встрече в Петербурге.

Песков отмечал, что у главы государства, безусловно, есть потребность в таком источнике информации в дополнение к официальным докладам и сводкам. В числе прочего за последний год военкоры были включены в рабочую группу по вопросам СВО и в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества", военкор Александр Коц в ноябре вошел в обновленный состав Совета по правам человека.

Кроме того, президент отмечал заслуги таких журналистов государственными наградами. Так, орденов Мужества были удостоены Семен Пегов, Ирина Куксенкова, Анастасия Елсукова, Владлен Татарский (посмертно), а также юная корреспондентка херсонской телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская. В послании Федеральному собранию в феврале этого года Путин поблагодарил за работу военкоров, рискующих жизнью и здоровьем на передовой, чтобы рассказать всему миру правду.