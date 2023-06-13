Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Зубарева

Он умер 31 мая в возрасте 62 лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Виктора Зубарева, умершего 31 мая в возрасте 62 лет.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Зубарева Виктора Владиславовича, избранного по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 (Красноярский край), 31 мая 2023 года в связи с его смертью", - указано в документе.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужуре Красноярского края. Депутат Госдумы четырех созывов, в разные годы был депутатом горсовета Красноярска и законодательного собрания региона, занимал должность зампреда краевого правительства - министра экономического развития края. Депутатом восьмого созыва Госдумы Зубарев был избран по избирательному округу № 56, входил в состав комитета палаты по бюджету и налогам. Как отмечал ранее источник в Центризбиркоме РФ, довыборы по одномандатному округу Зубарева состоятся в единый день голосования в сентябре.