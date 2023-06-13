Голосование на выборах губернатора Нижегородской области продлится три дня

Проголосовать можно будет 8, 9 и 10 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Избирком Нижегородской области принял решение о проведении трехдневного голосования на выборах губернатора Нижегородской области, которые состоятся в сентябре текущего года, сообщили в пресс-службе комиссии.

"На заседании комиссии рассмотрен вопрос о многодневном голосовании. Принято решение провести голосование на выборах губернатора Нижегородской области, назначенных на 10 сентября 2023 года, и иных выборах, которые должны быть назначены на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд - 8, 9 и 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Ранее, 8 июня, депутаты заксобрания Нижегородской области назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. В тот же день партия ЛДПР заявила, что выдвинула для участия в выборах главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова.

Действующим губернатором Нижегородской области является Глеб Никитин. Он был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году.