"Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко

Голосование пройдет 10 сентября

БАРНАУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Алтайское региональное отделение "Единой России" выдвинуло действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко кандидатом от партии на сентябрьских выборах главы региона. Соответствующее решение принято на региональной конференции партии, передает корреспондент ТАСС.

"По итогам вскрытия ящиков для голосования получились следующие цифры: всего счетной комиссией было изготовлено 230 бюллетеней для тайного голосования. Выдано - 188, при вскрытии ящиков обнаружено и признано действительными -188. В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Алтайского края Виктор Петрович Томенко получил 181 голос", - объявил председатель счетной комиссии.

Всего в список для голосования было внесено трое кандидатов. Помимо Томенко, в него вошли руководитель аграрного комитета регионального парламента Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов.

Выборы губернатора Алтайского края назначены на 10 сентября.

Томенко является действующим главой региона с 2018 года.