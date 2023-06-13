13 июня, 13:52
Единый день голосования

"Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко

Голосование пройдет 10 сентября

БАРНАУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Алтайское региональное отделение "Единой России" выдвинуло действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко кандидатом от партии на сентябрьских выборах главы региона. Соответствующее решение принято на региональной конференции партии, передает корреспондент ТАСС.

"По итогам вскрытия ящиков для голосования получились следующие цифры: всего счетной комиссией было изготовлено 230 бюллетеней для тайного голосования. Выдано - 188, при вскрытии ящиков обнаружено и признано действительными -188. В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Алтайского края Виктор Петрович Томенко получил 181 голос", - объявил председатель счетной комиссии.

Всего в список для голосования было внесено трое кандидатов. Помимо Томенко, в него вошли руководитель аграрного комитета регионального парламента Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов.

Выборы губернатора Алтайского края назначены на 10 сентября.

Томенко является действующим главой региона с 2018 года. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"Алтайский крайТоменко, Виктор Петрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация