Путин заявил, что Запад поддерживал даже "Аль-Каиду", лишь бы раскачать Россию

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Западные страны поддерживали "Аль-Каиду" (запрещена в РФ), пока Россия боролась с этими террористами на Кавказе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы понимаем, что события 1990-х, 2000-х годов связаны с тяжелым историческим наследием - на Кавказе, например. Ну с кем мы воевали-то? В значительной степени - с "Аль-Каидой". И что делали наши так называемые партнеры? Поддерживали материально, политически, информационно, даже в военном смысле. Наплевать им, что это "Аль-Каида". Только бы нас раскачать", - указал он.