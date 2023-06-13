13 июня, 13:49,
обновлено 13 июня, 14:06

Путин заявил, что Запад поддерживал даже "Аль-Каиду", лишь бы раскачать Россию

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Западные страны поддерживали "Аль-Каиду" (запрещена в РФ), пока Россия боролась с этими террористами на Кавказе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы понимаем, что события 1990-х, 2000-х годов связаны с тяжелым историческим наследием - на Кавказе, например. Ну с кем мы воевали-то? В значительной степени - с "Аль-Каидой". И что делали наши так называемые партнеры? Поддерживали материально, политически, информационно, даже в военном смысле. Наплевать им, что это "Аль-Каида". Только бы нас раскачать", - указал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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