Путин заявил, что РФ не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом

Как отметил президент, на Украине "дошли до кровавого госпереворота"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия не получила никаких шансов выстроить нормальные отношения с братским украинским народом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Говоря о причинах конфликта, Путин отметил, что экс-президент Украины Виктор Ющенко пришел к власти с помощью госпереворота, который "хотя бы прошел относительно мирным способом". "И мы же общались с ними, я туда ездил, они приезжали к нам, ну пожалуйста. Нет, дошли до кровавого госпереворота", - уточнил глава российского государства.

"Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским, украинским народом. Ну никаких просто", - сказал Путин.