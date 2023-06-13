Путин рассказал об украинских атаках по нескольким направлениям

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о сегодняшних попытках украинских атак на нескольких направлениях.

"Очередной доклад я выслушал, что сейчас происходит", - рассказал глава государства на встрече с военными корреспондентами. Путин по бумагам зачитал некоторые данные: "На шахтерском направлении с утра прямо атака, до ста человек личного состава, четыре танка, две бронемашины; на времевском направлении тоже несколько бронемашин". "Атака по нескольким направлениям, уничтожено несколько танков, несколько бронемашин, нанесено огневое поражение по личному составу", - констатировал президент, убирая бумаги в нагрудный карман пиджака.

"До переднего края (украинские силы - прим. ТАСС) не дошли", - резюмировал глава государства.