13 июня, 13:57,
обновлено 13 июня, 14:18
Военная операция на Украине

Путин рассказал об украинских атаках по нескольким направлениям

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о сегодняшних попытках украинских атак на нескольких направлениях.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Очередной доклад я выслушал, что сейчас происходит", - рассказал глава государства на встрече с военными корреспондентами. Путин по бумагам зачитал некоторые данные: "На шахтерском направлении с утра прямо атака, до ста человек личного состава, четыре танка, две бронемашины; на времевском направлении тоже несколько бронемашин". "Атака по нескольким направлениям, уничтожено несколько танков, несколько бронемашин, нанесено огневое поражение по личному составу", - констатировал президент, убирая бумаги в нагрудный карман пиджака.

"До переднего края (украинские силы - прим. ТАСС) не дошли", - резюмировал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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