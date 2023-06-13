13 июня, 13:58,
обновлено 13 июня, 14:17
Военная операция на Украине

Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ не имеет успехов, сопровождается большими потерями

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о больших потерях украинской стороны и безуспешности контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери", - сказал глава государства на встрече с военными корреспондентами, комментируя контрнаступление украинских сил.

Он сообщил, что ВСУ потеряли свыше 160 танков в ходе контрнаступления. По словам президента, ВСУ потеряли, по подсчетам, 25-30% поставленной из-за рубежа техники. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация