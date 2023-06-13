Медведев обсудил с премьером Кубы противодействие неоколониальным практикам Запада

В ходе их встречи особое внимание было уделено в том числе односторонним санкционным мерам в отношении двух стран

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия и Куба будут вместе противостоять санкционному давлению Запада и работать для создания многополярного мироустройства. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Кубы Мануэля Марреро.

"Зампред Совбеза РФ и премьер-министр Кубы обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Особое внимание было уделено необходимости дальнейших совместных шагов для противодействия неоколониальным практикам стран коллективного Запада и односторонним санкционным мерам в отношении России и Кубы", - сообщили в аппарате заместителя председателя СБ по итогам переговоров. "Медведев и Марреро отметили, что будет продолжена общая продуктивная работа, направленная на создание справедливого многополярного мироустройства", - подчеркнули в аппарате зампредседателя Совбеза.

Среди других тем переговоров названы вопросы, касающиеся "сотрудничества двух стран в сфере энергетической и продовольственной безопасности". Во время беседы констатировалось, что "российско-кубинские связи традиционно имеют дружеский, доверительный характер, строятся на основе равноправного партнерства и взаимного уважения". "Продолжается реализация взаимовыгодных проектов в военно-технической, транспортной, промышленной, инвестиционной сферах. Активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, примерами которого стали, в частности, программа поддержки кубинских студентов "100 стипендий", открытие спецкласса для изучения русского языка в Гаване", - перечислили в аппарате Медведева.