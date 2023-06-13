Денонсация договора об Азовском море и закон о налогах на сверхприбыль. Главное за 13 июня

Утверждение президентом денонсации договора об Азовском море и Керченском проливе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Необходимость прекращения соглашения возникла в связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий после включения в состав РФ ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В феврале 2023 года Верховная рада денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Установление налога на сверхприбыль крупных компаний

Правительство одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний. Исключение составляют фирмы, созданные после 2020 года, а также предприятия, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает 1 млрд рублей. В Минфине заявили, что средства от выплаты этого налога направят на поддержку нуждающихся семей. Также часть прибыли пойдет в бюджет.

Предложение Госдумы освободить мобилизованных от ответственности за нетяжкие преступления

Госдума внесла на рассмотрение законопроект, который устанавливает основания снятия уголовной ответственности для заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Согласно документу, лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, будут освобождены от наказания со дня увольнения или получения госнаграды. Контроль за их поведением будут осуществлять командования воинских частей.

Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами

Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами. По его словам, необходимости проводить новую волну мобилизации и вводить военное положение на всей территории России нет, но "надо работать тщательнее по некоторым вопросам". Путин заявил, что в случае продолжения обстрелов своих регионов Россия может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на Украине.

Закон о комплексном регулировании рынка табака

Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании рынка табака, в том числе - ввоза такой продукции в Россию. Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной продукции и сырья, установка требований к оборудованию для их производства. Полномочиями по контролю наделили Росалкогольрегулирование.