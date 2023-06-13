По словам президента РФ, Россия не заинтересована в подрыве станции, так как она находится на подконтрольной территории

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал украинскую сторону виновной в обрушении Каховской ГЭС, он предположил, что там могла быть "закладка" или "добавили" ударом.

"Кто виновен - понятно. Украинская сторона стремилась к этому", - заявил президент РФ на встрече с военкорами. "Я не буду на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, как мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело", - добавил российский лидер. Он также предположил, что, "может быть, была у них закладка какая-то", "может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло разрушение".

По словам Путина, Россия не заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, так как станция находится на подконтрольной территории. "Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими", - сказал президент.

Путин сожалеет, что разрушение Каховской ГЭС сорвало украинское контрнаступление в этом месте, так как оно бы потерпело неудачу.

"Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это [подрыв Каховской ГЭС] сорвало их [Украины] контрнаступление на этом направлении", - сказал президент.

Он пояснил, что говорит "к сожалению", так как "лучше бы они там наступали". "Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо, там наступать", - пояснил российский лидер.