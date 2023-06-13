13 июня, 14:03

Путин: Россия пыталась стать "своей" для Запада, даже "забрасывала удочки" в НАТО

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия раньше пыталась стать для западных стран "своей", "буржуинской", в том числе была готова вступить в НАТО, но с ней не захотели даже разговаривать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы же ну все предложили. Мы считали, что мы свои, "буржуинские", мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил - давайте нас рассмотрим. Нас щелк оттуда - даже рассматривать не стали", - описал Путин отношения с Западом в прошлом. 

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