Путин назвал атаки ВСУ на приграничные территории попыткой отвлечь российские войска

Президент РФ отметил необходимость защиты граждан

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины на приграничные территории России - попытка отвлечь российские войска, заявил российский президент Владимир Путин.

"Что касается приграничных территорий, одна проблема есть, связана она, я думаю, что вам тоже это понятно, в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан", - сказал он во вторник на встрече с военными корреспондентами.