13 июня, 14:09,
обновлено 13 июня, 14:54
Военная операция на Украине

Путин назвал атаки ВСУ на приграничные территории попыткой отвлечь российские войска

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ отметил необходимость защиты граждан

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины на приграничные территории России - попытка отвлечь российские войска, заявил российский президент Владимир Путин.

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"Что касается приграничных территорий, одна проблема есть, связана она, я думаю, что вам тоже это понятно, в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины. Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан", - сказал он во вторник на встрече с военными корреспондентами. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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