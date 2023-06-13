Путин назвал украинский режим основанным на терроре

По словам российского президента, борьба с деятельностью спецслужб Украины на территории России идет, но Москва, в отличие от Киева, не может действовать террористическими методами

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Украины действуют как режим, основанный на терроре. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре", - сказал он во вторник на встрече с военкорами. "У них очень жесткий введен контрразведывательный режим, военное положение", - добавил он.

Президент отметил, что теракты против лидеров общественного мнения в России в многом происходили из-за недостатка внимательности, отдельно назвав гибель журналистки Дарьи Дугиной "большой трагедией". "Она что, боевик? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал, высказывала свою точку зрения, позицию", - указал Путин, выразив сожаление, что "никто не думал об обеспечении безопасности", так как взрывное устройство было просто подложено под днище автомобиля. Глава государства подчеркнул, что это является еще одним подтверждением террористического характера сегодняшнего режима на Украине.

По словам Путина, и сами люди, которые могут быть целями украинских спецслужб, и правоохранительные органы "должны думать и обеспечивать безопасность". "Надо работать тщательнее по некоторым вопросам", - подытожил президент России.

Как сказал президент РФ, борьба с деятельностью спецслужб Украины на территории России идет, но Москва, в отличие от Киева, не может действовать террористическими методами.

"Мы должны бороться, мы боремся, делаем это. Некоторые результаты этой работы становятся достоянием гласности, и общественность с ними знакома: задержание агентов, сотрудников спецслужб сопредельного государства. Работа идет. Но хочу отметить, мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас все-таки государство, страна, а там режим", - сказал он.