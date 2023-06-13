Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории России

По словам президента, "надо работать тщательнее по некоторым вопросам"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Необходимости вводить военное положение на всей территории России нет, но надо работать тщательнее по некоторым вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам", - сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, нужно улучшать и расширять работу правоохранительных органов и спецслужб. "В целом мне представляется, что стоящие в этом плане задачи, они тоже решаемы", - обратил внимание президент.