13 июня, 14:13,
обновлено 13 июня, 14:42
Военная операция на Украине

Путин не видит смысла вводить военное положение на всей территории России

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, "надо работать тщательнее по некоторым вопросам"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Необходимости вводить военное положение на всей территории России нет, но надо работать тщательнее по некоторым вопросам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

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"В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам", - сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, нужно улучшать и расширять работу правоохранительных органов и спецслужб. "В целом мне представляется, что стоящие в этом плане задачи, они тоже решаемы", - обратил внимание президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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