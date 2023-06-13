13 июня, 14:22,
обновлено 13 июня, 14:46

Путин предложил создать в России парк снесенных на Украине памятников

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия могла бы создать на своей территории парк из снесенных на Украине памятников, предложил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы могли бы какой-нибудь парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать. <…> Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием", - сказал президент, обращаясь к одному из военных корреспондентов. 

© Информационное агентство ТАСС
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