Путин предложил создать в России парк снесенных на Украине памятников

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия могла бы создать на своей территории парк из снесенных на Украине памятников, предложил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы могли бы какой-нибудь парк создать из снесенных на Украине памятников. Вот это можно было бы сделать. <…> Вы предложите, чтобы все памятники отправляли в Россию. Снесли в Одессе памятник Екатерине II, основательнице города, мы бы забрали его с удовольствием", - сказал президент, обращаясь к одному из военных корреспондентов.