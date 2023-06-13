Никитин вошел в число претендентов для выдвижения на выборах главы Нижегородской области

По данным регионального избиркома, выборы назначили на 10 сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в конце июня проведет предварительное голосование для дальнейшего выдвижения кандидата на сентябрьские выборы губернатора Нижегородской области. В список участников голосования включили действующего главу региона Глеба Никитина, сообщает во вторник пресс-служба реготделения.

"Нижегородское региональное отделение "Единой России" 29 июня проведет предварительное голосование для последующего выдвижения кандидата на выборы губернатора Нижегородской области. Такое решение принял сегодня президиум регионального политсовета партии. Кандидат, который представит "Единую Россию" на выборах, будет определен в ходе голосования на партийной конференции", - говорится в сообщении.

Так, в тройку для участия в предварительном голосовании вошли действующий губернатор, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин, глава местного самоуправления городского округа Навашинский Татьяна Берсенева, а также замсекретаря реготделения - руководитель региональной общественной приемной председателя партии Виктор Луинин.

Теперь всем кандидатам предварительного голосования предстоит принять участие во встрече как минимум с половиной секретарей местных и первичных отделений партии. После чего делегаты конференции проголосуют за включение кандидатур в бюллетень для тайного голосования, на котором определят кандидата для выдвижения на выборы губернатора.

Депутаты заксобрания Нижегородской области 8 июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября, голосование, по данным регионального избиркома, продлится 3 дня. Партия ЛДПР уже заявила, что выдвинула для участия в выборах главу фракции в областном парламенте Владислава Атмахова.

Действующий губернатор Глеб Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок полномочий истекает в 2023 году.