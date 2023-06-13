13 июня, 14:40,
обновлено 13 июня, 15:35
Военная операция на Украине

Путин обвинил Запад в нарушении международного права

По словам президента РФ, западные страны считают предметом гордости то, что они поставляют вооружения Киеву

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Запад нарушает международное право, поставляя оружие Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он обратил внимание, что западные страны даже не скрывают накачку Украины оружием - "наоборот, гордятся этим".

"Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними, они все равно будут это делать", - заметил российский лидер.

Как считает Путин, корить их за это абсолютно бессмысленно. "У них свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются. Никогда. Они должны это осознать в конце концов. Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация