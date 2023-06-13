Путин обвинил Запад в нарушении международного права

По словам президента РФ, западные страны считают предметом гордости то, что они поставляют вооружения Киеву

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Запад нарушает международное право, поставляя оружие Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Он обратил внимание, что западные страны даже не скрывают накачку Украины оружием - "наоборот, гордятся этим".

"Кстати говоря, здесь есть определенные проблемы, потому что в известной степени они нарушают определенные международные правовые акты, поставляя оружие в зону конфликта. Они просто предпочитают этого не замечать, но они это делают. Бог с ними, они все равно будут это делать", - заметил российский лидер.

Как считает Путин, корить их за это абсолютно бессмысленно. "У них свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются. Никогда. Они должны это осознать в конце концов. Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет", - добавил он.