13 июня, 14:49,
обновлено 13 июня, 14:58

Представлять Запорожскую область в Общественной палате РФ будет Владимир Рогов

Председателем Общественной палаты Запорожской области избрали ректора Азовского государственного педагогического университета Екатерину Степанюк

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Общественная палата Запорожской области в ходе прошедшего во вторник первого заседания приняла решение, что представлять регион в Общественной палате РФ будет председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации региона.

Кроме того, на заседании председателем Общественной палаты Запорожской области избрали ректора Азовского государственного педагогического университета Екатерину Степанюк, а ее заместителями - руководителя Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антона Бибарова-Государева и председателя регионального отделения Союза журналистов России Сергея Корабельникова.

"Также в палате были сформированы комиссии. Акцент общественники собираются делать на развитии патриотизма, межэтнического и межконфессионального взаимодействия; на охране здоровья граждан, народосбережении и социальной работе, а также на развитии законодательства и поддержке социально ориентированных НКО", - отметили в пресс-службе.

В состав общественной палаты вошли 40 человек из числа представителей некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения Запорожской области. "Сформирована палата на основании временного положения и сохранит свои полномочия до первого заседания состава общественной палаты, сформированного в соответствии с законом Запорожской области "Об Общественной палате Запорожской области", принятым Законодательным собранием Запорожской области после его избрания", - пояснили в департаменте. 

Теги:
Россия
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