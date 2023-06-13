Ведерников подал документы на участие в выборах губернатора Псковской области

Голосование будет трехдневным

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного избиркома.

"В Избирательную комиссию Псковской области представил необходимые для выдвижения документы кандидат в губернаторы региона Ведерников Михаил Юрьевич, выдвинутый региональным отделением "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Псковское региональное отделение партии "Единая Россия" во вторник на очередной конференции выдвинуло в качестве кандидата для участия в сентябрьских выборах на должность губернатора Псковской области действующего главу региона Михаила Ведерникова. Участие в работе региональной конференции принял секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

В ходе конференции Турчак поддержал кандидатуру Ведерникова на выборах губернатора Псковской области. По оценке секретаря генерального совета партии, регион достойно справился со всеми трудностями последних пяти лет.

Голосование на выборах губернатора Псковской области в 2023 году будет трехдневным. Жители области могут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.