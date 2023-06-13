13 июня, 15:13
Военная операция на Украине

Путин назвал СВО попыткой прекратить начатую в 2014 году Киевом войну

© ТАСС/ Ruptly

Путин назвал СВО попыткой прекратить начатую в 2014 году Киевом войну, "они агрессоры". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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