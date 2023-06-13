13 июня, 15:36

Путин заявил, что на Западе "нет пассионарности, это затухающие нации"

На Западе "нет пассионарности, это затухающие нации", а у России она есть, заявил Путин. 

© Информационное агентство ТАСС
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