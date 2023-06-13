Матвиенко пригласила спикера парламента Турции посетить Россию с официальным визитом

Председатель Совета Федерации также поздравила Нумана Куртулмуша с избранием на пост председателя Великого национального собрания Турции и пожелала успехов на ответственном посту

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Нумана Куртулмуша с избранием на пост председателя Великого национального собрания (парламента) Турции и пригласила его посетить Россию с официальным визитом.

"Придавая большое значение активизации российско-турецкого парламентского взаимодействия, имею честь пригласить вас посетить Российскую Федерацию с официальным визитом во главе делегации Великого национального собрания Турции. В случае согласия конкретные сроки визита могут быть согласованы по дипломатическим каналам", - написала спикер Совфеда в поздравительной телеграмме, направленной на имя Куртулмуша.

Она поздравила его с избранием на пост председателя Великого национального собрания Турции и пожелала ему успехов на ответственном посту. "Поддержка коллег и оказанное высокое доверие являются признанием ваших заслуг и авторитета как государственного деятеля и политика, твердо отстаивающего интересы своей страны. Убеждена, что ваши богатый управленческий опыт, профессионализм и целеустремленность будут способствовать решению важнейших задач по укреплению социально-экономического потенциала Турецкой Республики и ее позиций на мировой арене", - написала Матвиенко.

Она добавила, что сенаторы "внимательно наблюдали за важными политическими событиями в Турции и с удовлетворением восприняли сохранение курса на развитие отношений с Россией". "Рассчитываю, что при вашей поддержке диалог российских и турецких законодателей получит новое развитие как в двустороннем формате, в том числе по линии группы дружбы, так и на международных площадках, а также будет служить надежной основой всего комплекса межгосударственных отношений на благо народов наших стран", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Она также направила телеграмму бывшему спикеру турецкого парламента Мустафе Шентопу, в которой от имени Совфеда и от себя лично выразила ему признательность за многолетнее плодотворное сотрудничество. "Считаю значительным ваш вклад в развитие нашего межпарламентского диалога. Благодаря вашей активной работе на посту председателя Великого национального собрания Турции выстраивалось конструктивное взаимодействие российских и турецких законодателей, которое способствовало укреплению всего комплекса межгосударственных отношений", - написала Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что богатый профессиональный и жизненный опыт Шентопа, его мудрость и последовательность "будут и далее служить надежной основой эффективной деятельности на благо Турции", пожелала ему успехов во всех начинаниях. "Пусть каждый день жизни будет наполнен гордостью за то, что удалось сделать, и уверенностью, что еще многое предстоит. Всегда буду рада видеть вас в России", - добавила спикер СФ.

Избрание спикера

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Нуман Куртулмуш на прошлой неделе был избран спикером Великого национального собрания Турции по итогам третьего тура голосования, его кандидатуру поддержал 321 депутат из 600. В третьем туре для победы необходимо было набрать не менее 301 голоса.

Куртулмуш является одним из близких соратников президента Тайипа Эрдогана по партии несмотря на то, что до прихода в ПСР состоял в других сходных по политическим взглядам партиях. В 2014-2017 годах был вице-премьером, в 2017-2018 - министром культуры и туризма.