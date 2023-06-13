13 июня, 15:46

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования по Украине

© ТАСС/ Ruptly

Россия никогда не отказывалась от переговоров для мирного урегулирования по Украине - Путин. 

© Информационное агентство ТАСС
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