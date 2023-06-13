Голосование на выборах ивановского губернатора и депутатов облдумы будет проходить три дня

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах губернатора Ивановской области и депутатов восьмого созыва Ивановской областной думы будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Сегодня на заседании Избирательной комиссии Ивановской области было принято решение о проведении трехдневного голосования на выборах, назначенных на 10 сентября. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября", - сказали в пресс-службе.

Депутаты Ивановской областной думы 8 июня приняли постановление о проведении выборов 10 сентября - в Единый день голосования. Жители региона в течение трех дней будут выбирать 30 депутатов регионального парламента восьмого созыва, а также губернатора.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы региона Станислава Воскресенского вновь пойти на выборы губернатора.