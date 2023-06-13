В МИД прокомментировали решение Канады о конфискации самолета Ан-124

Россия оставляет за собой право на ответные меры, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Конфискация Канадой удерживаемого в Торонто российского самолета Ан-124 будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, РФ оставляет за собой право на ответные меры. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российская сторона предупреждает, что практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы, - отметила дипломат в связи с объявленным премьер-министром Канады Джастином Трюдо запуском процедуры конфискации самолета. - Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности".

Захарова подчеркнула, что Москва оценивает эти действия канадских властей в отношении принадлежащего российской авиакомпании "Волга-Днепр" самолета как "циничное, беззастенчивое воровство". "Продолжая "традицию" своих предшественников, давших убежище в Канаде нацистским пособникам из числа матерых бандеровцев, режим Трюдо по указке США настраивает украинские власти на войну с Россией до "последнего украинца". В ход идут посулы военной и финансовой помощи, которая на деле оказывается не столь щедрой, и обещания вознаградить за рвение украденной российской собственностью", - говорится в комментарии.

"В этом смысле Ан-124, выполнявший по заказу канадского правительства гуманитарный рейс для доставки антиковидных препаратов в Торонто, откуда ему не дали вылететь, был, по сути, взят в заложники с далеко идущей целью, как сейчас выясняется, грабительского отъема уникального воздушного судна и передачи его "клиентам" в Киеве", - указала Захарова.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трюдо во время необъявленного визита в Киев заявил о конфискации Канадой российского Ан-124 и передаче его Украине. Кроме того, премьер-министр Канады заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн и расширении антироссийских санкционных списков.

Транспортный самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.