Путин отметил, что "благодарные потомки" на Украине сносят памятники ее основателю Ленину

Российский лидер отметил, что реальная Украина возникла в 1922 году

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Украина возникла в 1922 году, а теперь там сносят памятники ее основателю - Владимиру Ленину, напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Почему-то Владимир Ильич [Ленин] решил отдать все Причерноморье. С какого перепуга? Чисто исторические русские земли. Конечно, там ничего подобного не было, связанного с Украиной. Реальная Украина возникла в 1922 году. Передали огромные российские территории просто так. <...> С ума сошли, что ли? Кто спросил людей? Было какое-то голосование, плебисцит? Что это такое? Ну ладно, передали туда, а потом отделили. <...> Мы готовы жить в такой парадигме, но анти-Россию зачем нам создавать? Люди не хотят там жить, нам бросить их, что ли? Возникла Украина в 1922 году, как я и сказал. Теперь благодарные потомки сносят памятник Ленину - основателю Украины", - сказал Путин.

Он уточнил, что изучал архивные документы о передаче Донбасса из состава России и выяснил, что она не была основана на обсуждениях с населением, а основывалась лишь на решении Ленина.

"Ленин сказал "перерешать" и перерешали. <...> В истории, по-моему, такого не бывало", - подчеркнул президент.