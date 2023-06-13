Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом

Абдельмаджида Теббуна встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник в Россию с государственным визитом, передает коррреспондент ТАСС.

Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2 около 20:45 мск.

В марте Теббун сообщал, что собирается посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов.

На выходе из самолета Теббуна встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. В нее также вошли спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев.

Лидер Алжира проследовал по красной дорожке к специальному терминалу аэропорта. Вдоль дорожки выстроился почетный караул при музыкальном сопровождении военного оркестра, который исполнил гимны Алжира и России.

10 июня информационный портал "Ле жен индепендан" сообщил, что визит алжирского лидера продлится с 14 по 16 июня. По его данным, Теббуна будет сопровождать большая министерская делегация, запланированы его переговоры с Путиным. Главы государств могут обсудить вопросы укрепления стратегического партнерства, международную проблематику, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в регионе Сахеля, а также сотрудничество на энергетическом рынке в рамках ОПЕК+. Ранее информированный источник сообщил ТАСС, что не исключено участие Теббуна в Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 14-17 июня.