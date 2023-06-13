Лавров на СМИД ОЧЭС представил инициативы по преодолению кризиса в странах глобального Юга

В их числе создание газового хаба в Турции и приоритет экспорта сельхозпродукции в наиболее нуждающиеся страны в рамках "черноморской инициативы"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник представил инициативы РФ по преодолению кризиса в странах глобального Юга, включая создание газового хаба в Турции и приоритет экспорта сельхозпродукции в наиболее нуждающиеся страны в рамках "черноморской инициативы". Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия министра в онлайн-формате в 46-м заседании совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Российской стороной озвучены ключевые инициативы по преодолению текущего кризиса в энергетической и продовольственной областях в бедных странах глобального Юга, спровоцированного нелегитимными санкциями коллективного Запада и его прежними системными просчетами. В конкретном плане это создание газораспределительного центра в Турции и приоритет экспорта сельхозпродукции в наиболее нуждающиеся малоимущие страны в рамках пакета "черноморской инициативы", - уточняется в сообщении.

Как отметили в ведомстве, министры обсудили текущую деятельность организации, был "отмечен наметившийся под председательством Сербии в первом полугодии 2023 года прогресс по ряду зависших вопросов на повестке дня". "Акцентирована востребованность активизации работы над проектом новой региональной экономической стратегии в целях актуализации приоритетных задач профильного международного сотрудничества", - добавили в МИД РФ.

Российский министр также подробно обозначил подходы Москвы к выстраиванию дальнейшего взаимодействия на площадке ЧЭС, подчеркнул важность диверсификации внешних связей организации на равноправной, справедливой и взаимовыгодной основе, закрепления ее роли в качестве независимого экономического центра, сообщили в МИД.

ОЧЭС - региональная межправительственная организация, объединяющая 13 стран Большого Черноморского региона (Россию, Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Турцию, Украину, Хорватию) в целях укрепления взаимовыгодных добрососедских отношений по всему спектру социально-экономической повестки, создания условий для реализации практических задач в области устойчивого развития.