Слуцкий: США не хватает мужества признать, что деньги избирателей направлены на геноцид

Глава международного комитета Госдумы отметил, что для завершения конфликта Западу необходимо прекратить поставки оружия Киеву и вернуться к переговорам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пресса в США и других западных странах ни разу не была приглашена на разговор с лидерами своих стран потому, что руководству не хватает мужества признать, что деньги их избирателей на самом деле направлены на геноцид русскоязычного населения Донбасса и убийства мирных жителей. Такое мнение выразил во вторник лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"И тут еще один вопрос: почему так называемая свободная западная пресса в Вашингтоне и европейских столицах ни разу не была приглашена на подобный разговор с лидерами своих стран. Не хватает мужества объяснить, что $40 млрд одних только американских избирателей на самом деле направлены на поддержку неонацистской хунты и геноцид русскоязычного Донбасса, подпитку коррупционных схем киевского режима и "левую" торговлю западным оружием, теракты, убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры?" - написал Слуцкий в Telegram-канале.

Политик задался вопросом, приведет ли решение о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на $325 млн к миру. "Ответ на этот закономерный вопрос дал сегодня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами, где предельно откровенно и не избегая самых острых тем рассказал о причинах и ходе специальной военной операции. Нет, не приведет", - подчеркнул Слуцкий.

Лидер ЛДПР отметил, что для завершения конфликта Западу необходимо прекратить поставки оружия Киеву и вернуться к переговорам, однако это "никак не соответствует маниакальным целям руководства Соединенных Штатов, плевать хотевшего на жизни и украинцев, и русских".