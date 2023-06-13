Захарова: США молчат о "Северных потоках", так как любые слова могут сыграть против них

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2022 году американский президент Джо Байден публично пообещал уничтожить трубопроводы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. США отказываются комментировать тему подрыва "Северных потоков", так как сами вовлечены в экстремистскую и преступную деятельность, а каждое слово может обернуться против них. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопрос журналистов о подрыве "Северных потоков". В этой связи Захарова напомнила, что в 2022 году президент США Джо Байден пообещал уничтожить трубопроводы. "Пообещал публично. Тему лихо развил Госдепартамент. Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"А что мешает говорить о подрыве "Северного потока" представителю Белого дома? Они же регулярно рассуждают на темы, где есть возможность обвинить Россию, причем ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются. Что-то сломалось на этот раз, видимо", - добавила Захарова.