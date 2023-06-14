Постпред РФ: запал Запада пропадает, когда речь заходит о климатическом финансировании

Василий Небензя призвал развитые страны выполнить обязательства по предоставлению финансовых ресурсов

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Россия призывает Запад выполнить свои обязательства по финансированию и передаче технологий развивающимся странам для адаптации к изменению климата. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Считаем обсуждение глобальных проблем, которые ставит перед человечеством меняющийся климат, принципиально важным, в особенности для развивающихся стран. При этом полагаем, что в ООН мы недостаточно акцентируем важнейшую роль вопросов устойчивого развития в комплексе мер по предотвращению конфликтов, выделяя лишь климат из более широкого контекста, - сказал Небензя. - Содействие экономическому росту и социальному благополучию и борьба с неравенством являются важными элементами построения устойчивых обществ, способных эффективно адаптироваться к климатическим вызовам".

"Подчеркиваем важность проблемы климатического финансирования. Хотели бы обратить внимание Совета Безопасности на то, что развитые страны - мастера по нагнетанию алармизма о "климатическом кризисе", - обратил внимание постпред РФ. - Делать такие популистские заявления просто, однако, когда на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата переходят к субстантивным дискуссиям о реальных мерах, включающих в себя финансирование и передачу технологий, конкретные шаги по адаптации и наполнению нового фонда в целях ликвидации потерь и ущерба, весь запал стран-доноров удивительным образом пропадает".

"Призываем развитые страны вместо того, чтобы лишь наводнять все возможные процессы и органы этой популярной повесткой, прежде всего выполнить свои обязательства по предоставлению финансовых ресурсов и передаче технологий развивающимся странам для поддержки их усилий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - заявил дипломат.