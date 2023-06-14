Выборы мэра Хабаровска пройдут 10 сентября

В праймериз региональной партии "Единая Россия" победил глава города Сергей Кравчук

ТАСС, 14 июня. Дума Хабаровска назначила выборы мэра города на 10 сентября, говорится в решении городского парламента.

"Назначить выборы мэра города Хабаровска на 10 сентября 2023 года", - говорится в решении, подписанном председателем Думы Андреем Белоглазовым и размещенном на ее официальном сайте.

В конце мая Хабаровское региональное отделение партии "Единая Россия" сообщило, что глава Хабаровска Сергей Кравчук победил в предварительном голосовании партии по выборам мэра города.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов мэров. Прямые выборы сохранялись до недавнего времени в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. 27 октября 2022 года областная дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска. Теперь градоначальника будет выбирать при помощи конкурсных процедур специальная комиссия.