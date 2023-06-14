В Посольстве РФ заявили, что Запад не хочет честно расследовать подрыв "Северных потоков"

Российский советник-посланник Андрей Леденев напомнил, что американские чиновники самого высоко уровня никогда не скрывали "враждебное отношение к "Северным потокам"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Западные страны упрямо не желают начинать прозрачное международное расследование теракта на "Северных потоках", тогда как близкие к Белому дому американские СМИ "поставили на поток" изложение подробностей о подрыве линий трубопровода. Об этом заявил во вторник российский советник-посланник Андрей Леденев в комментарии, который предоставило журналистам посольство РФ в Вашингтоне.

"Нелишним было бы задуматься о причинах упрямого нежелания коллективного Запада дать ход транспарентному и объективному международному расследованию под эгидой Совета Безопасности ООН террористических атак в Балтийском море. Равно как и прояснить роль США в подрывах трубопроводов, в том числе как прямого выгодоприобретателя перекройки европейского энергорынка", - сказал он, напомнив, что американские чиновники самого высоко уровня никогда не скрывали свое "враждебное отношение к "Северным потокам" и прямо угрожали российской газовой инфраструктуре.

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ предупреждало Киев о недопустимости атаки на трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" и требовало отказаться от осуществления теракта.

Представитель российского посольства указал на безмолвие, которым пресс-секретари Белого дома и Госдепартамента встречают ставший для американской прессы "регулярным" вброс подробностей о терактах на "Северных потоках". "Подобная "сдержанность" абсолютно нехарактерна для вашингтонских функционеров, не упускающих удобного случая для распространения инсинуаций о нашей стране", - подчеркнул Леденев.