Выборы губернатора Приморья пройдут 10 сентября

Возможно голосование сделают многодневным

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края на заседании в среду назначила на 10 сентября, единый день голосования, выборы губернатора региона, сообщил ТАСС заместитель председателя краевого Избиркома Сергей Советников.

"Принято решение назначить выборы на 10 сентября", - сообщил Советников. Он уточнил, что отдельно также может быть принято решение о проведении в регионе многодневного голосования, пока оно не принято.

Сейчас губернатором Приморья является Олег Кожемяко. Он был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья 26 сентября 2018 года, после того как региональный избирком признал недействительными результаты выборов главы региона, прошедших в два тура 9 и 16 сентября. 16 декабря 2018 года на повторных выборах губернатора Приморского края Олег Кожемяко был избран руководителем региона. В выборах участвовал в качестве самовыдвиженца, получил 61,88% голосов избирателей, 20 декабря того же года состоялась его инаугурация.

С ноября 2019 года - секретарь приморского регионального отделения партии "Единая Россия", входит в состав президиума местного политсовета партии.