Для выдвижения на выборы главы Якутии сдал документы кандидат от ЛДПР

Выборы пройдут 10 сентября

ЯКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Координатор регионального отделения ЛДПР, выдвинутый от партии для участия в выборах главы Якутии, Гаврил Парахин сдал документы для выдвижения на выборы губернатора региона, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале Центризбиркома Якутии.

"14 июня в рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых в Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия) при проведении выборов главы Республики Саха (Якутия), сдал документы для выдвижения кандидат на должность главы <…> Гаврил Павлович Парахин, выдвинутый <…> Якутским региональным отделением политической партии ЛДПР", - говорится в сообщении.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы главы региона и народных депутатов парламента назначены на 10 сентября, в единый день голосования.

11 июня партия "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева в качестве кандидата на выборы руководителя региона.

Кроме того, по данным Центризбиркома Якутии, кандидатами на пост главы региона стали Владимир Тимофеев от Партии пенсионеров, Игорь Борисов от партии "Коммунисты России", Александр Вакарь от партии "Зеленые", Юрий Пшенников от "Гражданской платформы", Олег Маклашов от партии "Родина". По данным ЦИК Якутии, все пятеро сдали документы для выдвижения.