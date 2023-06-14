Врио Красноярского края Котюков подал документы на участие в выборах главы региона

Выборы пройдут 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 14 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подал документы в крайизбирком на участие в выборах главы региона, которые состоятся 10 сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"В Красноярском крае поданы первые документы на выборы губернатора. Пакет документов на пост губернатора Красноярского края в Крайизбирком подал руководитель региона Михаил Котюков", - говорится в сообщении.

Выборы на пост губернатора Красноярского края пройдут 10 сентября. Котюков был выдвинут в кандидаты от партии на конференции регионального отделения "Единой России" 12 июня. За него проголосовали 188 делегатов конференции. Всего на мероприятии присутствовали 212 делегатов из 67 местных отделений партии.

В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края. Произошло это после того, как на тот момент глава региона - Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.

46-летний Михаил Котюков родился в Красноярске. С 2002 по 2010 года Котюков работал в администрации Красноярска и Красноярского края. С 2010 года работал в Министерстве финансов РФ. С 2013 года - руководитель Федерального агентства научных организаций. 18 мая 2018 года Путин подписал указ о назначении Котюкова министром науки и высшего образования РФ. Работу на этом посту он завершил в 2020 году, когда правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. В марте 2020 года был назначен заместителем министра финансов в правительстве Михаила Мишустина.