Губернатор Алтайского края Томенко подал документы в избирком для участия в выборах

Он находится на посту главы региона с 2018 года

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией" кандидатом на пост главы региона, подал в избирательную комиссию документы для участия в сентябрьских выборах. Об этом во вторник он написал в Telegram-канале.

"Сдал документы в избирком, выдвинулся в качестве кандидата в губернаторы. Планов на следующую пятилетку много, продолжаем работать. Убежден, что выборы должны быть честными и прозрачными. Проходить они должны в рамках закона и политической этики. Надеюсь, что у нас в крае в рамках губернаторской кампании так и будет", - написал он.

Выборы губернатора в Алтайском крае проводятся раз в пять лет. Томенко находится на посту главы региона с 2018 года.

В новость была внесена правка (10:03 мск) - передается с уточнением цитаты во втором абзаце в связи с изменением в публикации в Telegram-канале.