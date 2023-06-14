Захарова пообещала ответ на конфискацию Канадой российского самолета

Официальный представитель МИД РФ отметила, что реакция Москвы последует, "когда будет подходящий случай"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия непременно даст ответ на конфискацию Канадой, удерживаемого в Торонто, российского самолета Ан-124, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

"Ответ будет 100%, даже чтобы никто и не сомневался, этот ответ будет. Как и когда - когда будет удобно, когда будет подходящий случай - будет принято решение", - сказала она.

Транспортный самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.