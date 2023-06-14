Медведев считает, что возможная санитарная зона должна проходить по границам Львова

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что таким образом удастся создать реальную защиту для России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Возможная будущая санитарная зона на Украине, чтобы быть реальной защитой для России, должна проходить по границам Львова, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", - написал Медведев в Telegram-канале. По его словам, "тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

О возможности рассмотрения вопроса создания демилитаризованной зоны на территории Украины Путин заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами. "Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал глава государства.

"Это отдельный вопрос. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил Путин.