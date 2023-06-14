14 июня, 06:06,
обновлено 14 июня, 06:29
Военная операция на Украине

Медведев считает, что возможная санитарная зона должна проходить по границам Львова

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что таким образом удастся создать реальную защиту для России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Возможная будущая санитарная зона на Украине, чтобы быть реальной защитой для России, должна проходить по границам Львова, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль", - написал Медведев в Telegram-канале. По его словам, "тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

О возможности рассмотрения вопроса создания демилитаризованной зоны на территории Украины Путин заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами. "Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию", - сказал глава государства.

"Это отдельный вопрос. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться", - добавил Путин. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация