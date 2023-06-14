14 июня, 06:11,
обновлено 14 июня, 06:44
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Медведев допустил возможность уничтожения Россией кабелей связи Запада на дне Атлантики

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ считает, что соучастие западных стран в подрыве "Северных потоков" снимает с Москвы такие ограничения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ограничений на уничтожение кабельной связи западных стран, проложенной по дну океана, у России не осталось, если исходить из причастности таких стран к диверсиям на "Северных потоках", считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", - написал он в Telegram-канале.

Подрывы "Северных потоков"

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

8 февраля этого года американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции якобы принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода. Как сообщила ранее газета The Washington Post​​​​​​, в июне прошлого года ЦРУ узнало от спецслужбы одного из государств Европы, что группа из шести служащих украинских сил специального назначения намеревалась подорвать трубопровод, связывающий Россию и Германию. Издание отметило, что, хотя "информацию источника не удалось немедленно подтвердить, ЦРУ поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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