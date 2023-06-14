Новый состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве могут обсудить в июле

Штаб общественных наблюдателей, в том числе центр видеонаблюдения, разместится в деловом квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Вопрос о начале работы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в обновленном составе могут обсудить в Общественной палате столицы (ОПМ) в июле. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.

"Общественная палата Москвы может обсудить вопрос о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в следующем месяце", - сказал он.

Как уточнил ТАСС собеседник, знакомых с ходом организации выборов в столице, штаб общественных наблюдателей, в том числе центр видеонаблюдения, разместится в деловом квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в предыдущем составе завершил свою работу в сентябре 2022 года.

Ковалев возглавлял Общественный штаб по наблюдению за выборами в 2022 году. Первое заседание штаба в предыдущем составе состоялось 25 июля. Прежде председателем штаба на протяжении восьми лет был ныне экс- главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом).

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.