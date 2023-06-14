Замглавы МИД РФ назвал тяжелой ситуацию в Судане

В Хартуме продолжаются боевые действия, рассказал Михаил Богданов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ситуация в Судане по-прежнему тяжелая, боевые действия продолжаются, Москва находится в контакте с посольством России. Об этом заявил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"В Судане тяжело, наше посольство находится в Хартуме, постоянно каждый день мы в контакте с нашим послом. <...> Но обстановка, действительно, очень тревожная", - сказал он.

"К сожалению, надежного прекращения боевых действий добиться пока не удалось, несмотря на старания некоторых наших партнеров", - отметил дипломат.

Богданов указал на то, что российская сторона выступает за невмешательство во внутренние дела Судана.

"Мы за то, чтобы сами суданцы разбирались в своих делах без внешнего вмешательства", - подчеркнул замглавы МИД РФ.