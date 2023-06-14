14 июня, 07:46,
обновлено 14 июня, 08:28

Встреча заместителей глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана пройдет 21 июня в Астане

Четырехсторонняя встреча по сирийскому мирному урегулированию на уровне глав МИД прошла в Москве 10 мая

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Встреча заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана пройдет 21 июня в Астане. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"В Астану направляется большая российская делегация. 21 июня будет встреча на уровне заместителей министров иностранных дел [РФ, Ирана, Турции, Сирии]", - сказал он.

10 мая в Москве прошла четырехсторонняя встреча по сирийскому мирному урегулированию на уровне глав МИД.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в Сирийской Арабской Республике в 2011 году. Тогда же в Турцию хлынула волна сирийских беженцев, и дипломатические связи между двумя странами были разорваны. В комментарии для ТАСС Богданов выражал надежду, что посредническая миссия России в этом вопросе обернется "общим успехом". 

Теги:
ИранСирияТурцияРоссия
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