14 июня, 08:03

МИД РФ сообщил о готовности проекта дорожной карты по нормализации между Турцией и Сирией

По итогам четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции приняли решение поручить заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Предложенный Москвой проект дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском готов. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"Российский проект дорожной карты готов. Наша задача - обсудить с нашими партнерами и продвинуться в этой работе. Надеемся, встреча в Астане позволит нам серьезно продвинуться", - указал замминистра.

По итогам четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции 10 мая в Москве было принято решение поручить заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. Такая карта призвана продвинуть процесс нормализации отношений между двумя странами. 

Теги:
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