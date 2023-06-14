В МИД РФ выразили надежду на урегулирование ситуации в Сенегале

Замглавы министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что ситуация в республике находится под контролем

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия надеется на стабилизацию ситуации в Сенегале после прошедших в стране беспорядков. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Ситуация, я думаю, под контролем. Мы желаем урегулирования этих возникающих время от времени [проблем]", - cказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В Сенегале 1 и 2 июня прошли сопровождавшиеся беспорядками демонстрации. Они начались после того, как лидер оппозиции Усман Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы. В ходе столкновений погибли 16 человек, пострадали 360, около 500 были задержаны. Президент Сенегала Маки Саль решительно осудил беспорядки и назвал их нападением на государство и его институты.