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Единый день голосования

"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы губернатора Алтайского края

Речь идет о Евгении Боровиковой

БАРНАУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова выдвинута кандидатом в губернаторы региона от партии "Справедливая Россия - За правду". Соответствующее решение принято в ходе внеочередной конференции регионального отделения партии, сообщила в среду ТАСС Боровикова.

"Выдвинули кандидата сегодня утром. Выдвинули Боровикову Евгению Анатольевну, документы уже сдали в избирательную комиссию на выдвижение. У нас было 43 делегата, 1 бюллетень оказался испорчен, всего 42 голоса [поданы]", - сказала она.

В качестве кандидата от ЛДПР выдвинут депутат регионального парламента Сергей Булаев, сообщается на странице партии во "ВКонтакте". Депутат краевого заксобрания Сергей Малинкович стал кандидатом от "Коммунистов России", сообщил ТАСС первый секретарь регионального отделения партии Сергей Матасов.

Всего партиями уже выдвинуты шесть кандидатов. Действующий губернатор края Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией", в среду подал документы в избирательную комиссию. От "Зеленой альтернативы" будет баллотироваться руководитель регионального отделения партии Виктор Нагайцев, от КПРФ - первый секретарь краевого обкома Мария Прусакова.

Выборы губернатора состоятся 10 сентября. Все документы, необходимые для регистрации кандидата, нужно сдать в краевой избирком до 29 июля. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФЛДПР"Справедливая Россия - За правду""Коммунисты России"Алтайский край
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